Образованный словосочетание глагол плюс наречие Соедини подходящие по смыслу им?? слова двух столбиков напиши убраться ответить попасть заставить наиграться сжечь сидеть

Русский язык
Образованный словосочетание глагол плюс наречие Соедини подходящие по смыслу им?? слова двух столбиков напиши убраться ответить попасть заставить наиграться сжечь сидеть
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
очень плохо написано задание, неграмотно и неполностью, где эти столбики, словосочетания могут быть такими убраться быстро, ответить сразу, попасть метко, заставить наконец, наиграться вволю, сжечь дотла, сидеть неудобно
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