образованы ли друг от друга слова берёзовый и березняк смородины в Смородинка ветром на Ветерок из нитки и Лесной Луговой и лужок травяной травинка если нету От каких слов они образованы

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образованы ли друг от друга слова берёзовый и березняк смородины в Смородинка ветром на Ветерок из нитки и Лесной Луговой и лужок травяной травинка если нету От каких слов они образованы

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