Образовать слова в действия предметов скрип, стрельба, желтизна, стук, хруст, шаг, хлопок, брызги, смех, барабан, бомба, борозда, борона, брань, бросок, веселье, вред, гость, езда, жало.
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Образовать слова в действия предметов скрип, стрельба, желтизна, стук, хруст, шаг, хлопок, брызги, смех, барабан, бомба, борозда, борона, брань, бросок, веселье, вред, гость, езда, жало.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скрипеть, стрелять, желтизна(понятия не имею),стучать,хрустеть,шагать,хлопать, брызгать,смеяться,барабанить,бомбить(не уверен),бороздить,боронить,бранить,бросать,веселиться,вредить,гостить,ездить,жалить.
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