Образуй от данного глаголов глаголы другого вида. Отметить, Чем различаются глаголы, образующий видовую пару. Обозначь различия соответствующие цифры: 1-приставка 2-корень (или основа) 3-суффикс 4-ударение а) делать-______...

Русский язык
Образуй от данного глаголов глаголы другого вида. Отметить, Чем различаются глаголы, образующий видовую пару. Обозначь различия соответствующие цифры: 1-приставка 2-корень (или основа) 3-суффикс 4-ударение а) делать-__________( ) б)________-свистнуть( ) в) разбрасывать-____( ) г) отрезАть-________( ) д)________-сказать ( )
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Проделать б) присвистнуть в) разбросить г)Отрезать д)предсказать
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