Образуй от данных глаголов действительные причастия прошедшего времени Похвалить, бороться, класть, положить, сесть, согреть, привести.
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Образуй от данных глаголов действительные причастия прошедшего времени Похвалить, бороться, класть, положить, сесть, согреть, привести.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Похваливший,боровшийся,клавший,положивший,севший,согревший,привезший
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