Образуй от глагола форму прошедшего времени. ОБОЗНАЧЬ ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ СУФИКС а) писать б) пилить в) развеять г) клеить

Русский язык
Образуй от глагола форму прошедшего времени. ОБОЗНАЧЬ ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ СУФИКС а) писать б) пилить в) развеять г) клеить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) писал, б) пилил, в) развеял, г) клеил  Суффикс -л-
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