Образуй от указанных местоимений-существительных неопределённые,запиши. Обозначь орфограмму. Кто(кое-,-то,-либо,нибудь); что(кое-,-то,-либо,-нибудь). СОСТАВЬ И ЗАПИШИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ТРЕМЯ ЛЮБЫМИ НЕОПРЕДЕЛЁННЫМИ МЕСТОИМЕНИ...

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Образуй от указанных местоимений-существительных неопределённые,запиши. Обозначь орфограмму. Кто(кое-,-то,-либо,нибудь); что(кое-,-то,-либо,-нибудь). СОСТАВЬ И ЗАПИШИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ТРЕМЯ ЛЮБЫМИ НЕОПРЕДЕЛЁННЫМИ МЕСТОИМЕНИЯМИ-СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ!!!

Автор: Гость