Образуй от указанных местоимений-существительных неопределённые,запиши. Обозначь орфограмму. Кто(кое-,-то,-либо,нибудь); что(кое-,-то,-либо,-нибудь). СОСТАВЬ И ЗАПИШИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ТРЕМЯ ЛЮБЫМИ НЕОПРЕДЕЛЁННЫМИ МЕСТОИМЕНИ...
Русский язык
Образуй от указанных местоимений-существительных неопределённые,запиши. Обозначь орфограмму. Кто(кое-,-то,-либо,нибудь); что(кое-,-то,-либо,-нибудь). СОСТАВЬ И ЗАПИШИ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ТРЕМЯ ЛЮБЫМИ НЕОПРЕДЕЛЁННЫМИ МЕСТОИМЕНИЯМИ-СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кое-кто,кто-то,кто-либо,кто-нибудь. Кое-что,что-то,что-либо,что-нибудь. Узнать кое-что, отнять что-нибудь, переделать что-либо.
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