Образуйте форму именительного падежа множественного числа,поставьте ударение ??ухгалтер,бег,доктор,кучер,купол,аптекарь,библиотекарь,выбор,выпуск,консул,сторож,реактор
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Образуйте форму именительного падежа множественного числа,поставьте ударение ??ухгалтер,бег,доктор,кучер,купол,аптекарь,библиотекарь,выбор,выпуск,консул,сторож,реактор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бухгалтера,бег,доктора,кучера,купола,аптекаря,библиотекари,выборы,выпуски,консулы,сторожи,реакторы
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