Образуйте форму множественного числа от следующих слов: this picture that chair that cousin a giraffe a guitar
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Образуйте форму множественного числа от следующих слов: this picture that chair that cousin a giraffe a guitar
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)these pictures;2)those chairs;3)those cousins;4)giraffes;5)guitars
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