Образуйте формы простой сравнительной степени наречий,обращая внимания на поста??овку ударения. Красиво,вкусно,печально,противно,больно,стройно.

Русский язык
Образуйте формы простой сравнительной степени наречий,обращая внимания на поста??овку ударения. Красиво,вкусно,печально,противно,больно,стройно.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Красиво-красИвее Вкусно-вкуснЕе Печально-печАльнее Противно-протИвнее Больно-больнЕе Стройно-СтройнЕе
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