Образуйте имена прилагательные: без ума, без страха, без забот, без смысла, без ден??г, без снега, без воды, без остановки, без системы, без обиды, без пошлины, без опасности, без работы, без защиты, без просвета, без содержани...
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Образуйте имена прилагательные: без ума, без страха, без забот, без смысла, без ден??г, без снега, без воды, без остановки, без системы, без обиды, без пошлины, без опасности, без работы, без защиты, без просвета, без содержания, без срока, без характера, без чувств.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безумный, бесстрашный, беззаботный, бессмысленный, бесплатный, бесснежный, безводный, безостановочный, бессистемный, безобидный, беспошлинный, безопасный, безработный, беззащитный, беспросветный, бессодержательный, бессрочный, бесхарактерный, бесчувственный.
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