Образуйте өт глаголов действительные причастия прошед шего времени и подчеркнит?? гласную перед сеффиксом. Слышать,обнаружить, бежать,припомнить,обидеть,успокоить,раскаяться,заставить,таять,мучить,нравиться,направить,дышать,гот...

Русский язык

Образуйте өт глаголов действительные причастия прошед шего времени и подчеркнит?? гласную перед сеффиксом. Слышать,обнаружить, бежать,припомнить,обидеть,успокоить,раскаяться,заставить,таять,мучить,нравиться,направить,дышать,готовиться,терпеть,молчать,видеть.

Автор: Гость