Образуйте өт глаголов действительные причастия прошед шего времени и подчеркнит?? гласную перед сеффиксом. Слышать,обнаружить, бежать,припомнить,обидеть,успокоить,раскаяться,заставить,таять,мучить,нравиться,направить,дышать,гот...
Русский язык
Образуйте өт глаголов действительные причастия прошед шего времени и подчеркнит?? гласную перед сеффиксом. Слышать,обнаружить, бежать,припомнить,обидеть,успокоить,раскаяться,заставить,таять,мучить,нравиться,направить,дышать,готовиться,терпеть,молчать,видеть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слышавший, видевший, бежавший, таявший, дышавший, терпевший, молчавший, припоминавший, обидевший, раскаявшийся, заставивший
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