Образуйте от глаголов форму будущего времени.От какого глагола нельзя образовать форму 1-го лица единственного числа? УПРАЖНЕНИЕ 390
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Образуйте от глаголов форму будущего времени.От какого глагола нельзя образовать форму 1-го лица единственного числа? УПРАЖНЕНИЕ 390
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положу; Позвоню; Побежу; Погляжу; Покажу; Полечу; Разрешу; Слово, не имеющее будущей формы - класть
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