Образуйте от полных форм прилагательных краткие формы мужского рода, единственного числа. Образец: певучий-певуч. Шипучий, тощий, колючий, горячий, свежий, могучий, пахучий, трескучий, неуклюжий, жгучий, хороший.
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Образуйте от полных форм прилагательных краткие формы мужского рода, единственного числа. Образец: певучий-певуч. Шипучий, тощий, колючий, горячий, свежий, могучий, пахучий, трескучий, неуклюжий, жгучий, хороший.
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Шипуч, тощ, колюч, горяч, свеж, могуч, пахуч, трескуч, неуклюж, жгуч, хорош.
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