Образуйте от полных прилагательных с основной на шипящий краткие прилагательные мужского рода и запишите их в словосочетании с подходящими по смыслу существительными. Определите, каким членом предложения являются краткие прилаг...

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Образуйте от полных прилагательных с основной на шипящий краткие прилагательные мужского рода и запишите их в словосочетании с подходящими по смыслу существительными. Определите, каким членом предложения являются краткие прилагательные, и подчеркните их. Любые два предложения "превратите" в распространённые. Образец: Мороз трескуч. ======== Пахучий, жгучий, свежий, липучий, дремучий, шипучий, колючий, неуклюжий, горячий, певучий, живучий, хороший.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветок пахуч, мороз жгуч, воздух свеж, липуч, лес дремуч, напиток шипуч, кустарник колюч, медведь неуклюж, воздух горяч, певуч, живуч, хорош. Эти краткие прилагательные  являются в предложении сказуемыми, подчеркиваются двумя чертами. В лесу воздух свеж.  Лес дремуч в глуби.
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