Образуйте от слова дорога слова со следущем знасением а) маленькая узкая дорога.б) тот кто строит дороги.в) прилагательное к слову дорога. г) трава ростущая в доль дороги.

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Образуйте от слова дорога слова со следущем знасением а) маленькая узкая дорога.б) тот кто строит дороги.в) прилагательное к слову дорога. г) трава ростущая в доль дороги.

Автор: Гость