Образуйте от слова дорога слова со следущем знасением а) маленькая узкая дорога.б) тот кто строит дороги.в) прилагательное к слову дорога. г) трава ростущая в доль дороги.
Русский язык
Образуйте от слова дорога слова со следущем знасением а) маленькая узкая дорога.б) тот кто строит дороги.в) прилагательное к слову дорога. г) трава ростущая в доль дороги.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А).дороженька.,б) дорогоукладчик.,в)придорожный.,г) подорожник
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