Образующая конуса 8 наклонена к плоскости основания под углом 60°. найдите площадь основания конуса
Математика
Образующая конуса 8 наклонена к плоскости основания под углом 60°. найдите площадь основания конуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведем диаметр круга - основания конуса. Соединим вершину конуса с концами диаметра.Получился равносторонний треугольник, (т.как углы у основания треугольника равны 60° и угол при вершине 180-60*2=60°) Стороны треугольника равны 8, тогда диаметр=8 S круга=1/4πD²=8²/4π=16π≈50,24
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