Образуйте от данных прилагательных (интересный,прекрасный,чудесный) формы простой сравнительной и простой превосходной степени ,атакже краткую форму.С оставьте с этими словами предложения: Интересный, прекрасный, ч...
Образуйте от данных прилагательных (интересный,прекрасный,чудесный) формы простой сравнительной и простой превосходной степени ,атакже краткую форму.С оставьте с этими словами предложения: Интересный, прекрасный, чудесный, опасный.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Простая сравнительная форма: интереснее, прекраснее, чудеснее, опаснее. Простая превосходная степень: интереснейший, прекраснейший, чудеснейший, опаснейший. Краткая форма: интересна, прекрасна, чудесна, опасна. 1)Сегодня в кинотеатре показывали интересный фильм. 2)Из моего окна можно увидеть прекрасный вид. 3)Чудесный запах цветов охватывает поле. 4)Опасный зверь таится в кустах.