образуйте от данных слов прилагательные с помощью суффикса -ов- , -оват- , -ев- , -еват-.Составьте словосочетания с пятью прилагательными по выбору.Гр ош, ландыш, душ, беж, нож, рыжий, плащ ,, лицо, свинец, перец, мол...
образуйте от данных слов прилагательные с помощью суффикса -ов- , -оват- , -ев- , -еват-.Составьте словосочетания с пятью прилагательными по выбору.Гр ош, ландыш, душ, беж, нож, рыжий, плащ ,, лицо, свинец, перец, молодец, хрящ, плащ, вещ, пища, плечо, луч, речь.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
грошовый, ландышевый, душевой, беговой, ножевой, рыжеватый, свинцовый, лицевой, перцовый, молодцеватый, хрящевой, плащовый, вещевой, пищевой, плечевой, лучевой, речевой