образуйте от данных слов прилагательные с помощью суффикса -ов- , -оват- , -ев- , -еват-.Составьте словосочетания с пятью прилагательными по выбору.Гр ош, ландыш, душ, беж, нож, рыжий, плащ ,, лицо, свинец, перец, мол...

образуйте от данных слов прилагательные с помощью суффикса -ов- , -оват- , -ев- , -еват-.Составьте словосочетания с пятью прилагательными по выбору.Гр ош, ландыш, душ, беж, нож, рыжий, плащ ,, лицо, свинец, перец, молодец, хрящ, плащ, вещ, пища, плечо, луч, речь.