Образуйте прилагательные от данных существительных. Составьте с ними словосочетание по образцу.Образец: ый спорт;шерсть - шерстяной шарф. 1) Туман , карман, камень, башня, песня, луна, былина, старина, длина, исти...

Образуйте прилагательные от данных существительных. Составьте с ними словосочетание по образцу.Образец: ый спорт;шерсть - шерстяной шарф. 1) Туман , карман, камень, башня, песня, луна, былина, старина, длина, истина, сон,ураган, караван, миллион, мгновенье. 2) Стекло, дерево, олово, серебро, нефть, лёд, глина, масло, лён, земля, торф, жесть, дрова, кожа, песок, рожь.