Образуйте прилагательные от данных существительных. Составьте с ними словосочетание по образцу.Образец: ый спорт;шерсть - шерстяной шарф. 1) Туман , карман, камень, башня, песня, луна, былина, старина, длина, исти...
Образуйте прилагательные от данных существительных. Составьте с ними словосочетание по образцу.Образец: ый спорт;шерсть - шерстяной шарф. 1) Туман , карман, камень, башня, песня, луна, былина, старина, длина, истина, сон,ураган, караван, миллион, мгновенье. 2) Стекло, дерево, олово, серебро, нефть, лёд, глина, масло, лён, земля, торф, жесть, дрова, кожа, песок, рожь.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Туманное утро, карманные деньги, башенные часы, песенное настроение,лунная ночь, былинный жанр, старинный обряд, длинная тень, истинное обличье, сонный вид, ураганный ветер, караванная цепь, миллионный раз, мгновенная реакция. Стеклянная ваза, деревянная доска, оловянный солдатик, серебряная ложка, нефтяные залежи, ледяной взгляд, глиняная посуда, масляное пятно, льняная рубашка, земляной червь, торфяное месторождение, жестяная кружка, дровяной сарай, кожаное изделие, песчаный берег, ржаной хлеб.