Образуйте прилагательные от данных существительных. Составьте с ними словосочетание по образцу.Образец:конь - конный спорт;шерсть - шерстяной шарф. 1) Туман, карман, камень, башня, песня, луна, былина, старина, длина, истина, сон,ураган, караван, миллион, мгновенье. 2) Стекло, дерево, олово, серебро, нефть, лёд, глина, масло, лён, земля, торф, жесть, дрова, кожа, песок, рожь.