Образуйте прилагательные от данных существительных. Составьте с ними словосочетание по образцу.Образец:конь - конный спорт;шерсть - шерстяной шарф. 1) Туман, карман, камень, башня, песня, луна, былина, старина, ...
Образуйте прилагательные от данных существительных. Составьте с ними словосочетание по образцу.Образец:конь - конный спорт;шерсть - шерстяной шарф. 1) Туман, карман, камень, башня, песня, луна, былина, старина, длина, истина, сон,ураган, караван, миллион, мгновенье. 2) Стекло, дерево, олово, серебро, нефть, лёд, глина, масло, лён, земля, торф, жесть, дрова, кожа, песок, рожь.
Ответ(ы):
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1)Туманный день,карманные часы,каменная стена, башенные часы, песенный характер, лунная ночь,старинная вещь,длинная история,истинное слово,сонная погода, ураганный день,миллионный посетитель 2)стеклянная ложка,деревянная посуда, оловянный солдатик,серебряная ложка,нефтяной завод,ледяной напиток,