Образуйте устаревшие формы диепричастия от данных глаголов: идти, ехать, быть, играть, желать , прыгатьИспользуйте для этого суффиксы -учи-/ -ючи-

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Образуйте устаревшие формы диепричастия от данных глаголов: идти, ехать, быть, играть, желать , прыгатьИспользуйте для этого суффиксы -учи-/ -ючи-

Автор: Гость