Общая длина всех рёбер куба равна 840 см. Вычисли площадь одной грани куба. Вычисли общую площадь всех граней куба.Ребят помогите! Я болела и пропусти ла эту тему.

Рёбер у куба 12 1) 840 : 12 = 70(см) - длина одного ребра 2) Так как у куба все рёбра равны, то 70 * 70 =4900(кв.см) - площадь одной грани 3) Всех граней у куба 6: верхняя, нижняя и 4 боковых; все грани равны. 4900 * 6 = 29400(кв.см) = 2кв.м 94кв.см Ответ: 2кв.м 94кв.см - площадь всех граней куба.