Общие особенности природы южных материков
Общие особенности природы южных материков
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Особенность географического положения южных материков :материка – Ю. Америка, Африка и Австралия – располагаются близ экватора, поэтому там преобладают высокие температуры весь год на большей части территории. Большая часть материков находится в субэкваториальном и тропических поясах.Антарктида – единственный материк Земли, который располагается вокруг Южного полюса, что обусловливает суровость его природы.Поскольку южные материки когда-то составляли целый материк, они имеют сходные черты природы.В рельефе всех материков выделяются две главные части – обширные равнины и горы. Большую часть континентов занимают равнины, расположенные на платформах. Разные горные системы находятся на окраинах материков: Анды в Южной Америке – на западе, Атлас в Африке – на северо-западе, Большой Водораздельный хребет в Австралии – на востоке. Эти горы как бы кольцом окружают единые в прошлом равнины Гондваны. В строении равнин современных материков много общего. Большая их часть образована на древних платформах, которые сложены в основании кристаллическими и метаморфическими породами. С геологической историей, с составом горных пород и рельефом материков тесно связаны месторождения полезных ископаемых. Все южные материки богаты ими. В сходных геологических условиях найдены месторождения нефти у западных берегов Африки и примерно на тех же широтах – у восточных берегов Южной Америки.Благодаря своему географическому положению в низких широтах Ю Америка, Африка и Австралия размещаются преимущественно в экваториальном, субэкваториальном, субтропическом и тропическом поясах .Здесь преобладают высокие температуры. Что касается количества и режима осадков, то здесь имеется большое разнообразие. Осадки зависят от преобладающих воздушных масс, вертикального движения воздуха, направления ветров и рельефа.Внутренние воды зависят от рельефа и климата. Так, в Антарктиде реки отсутствуют из-за низких температур, а озера являются исключением. Наиболее густая речная сеть и много озер в экваториальном и субэкваториальном поясах, где выпадает много атмосферных осадков. От рельефа зависят направление и течение рек. В связи с тем, что горы Южной Америки находятся на западе, а в Африке – на востоке, реки этих материков несут свои воды в основном в Атлантический океан. Все три материка (Южная Америка, Африка и Австралия) хорошо обеспечены подземными водами, которые широко используются как в сельском хозяйстве, так и в промышленности пустынных районов.На территории южных материков имеются все природные зоны низких широт и антарктического пояса .В размещении зон четко выражена широтная зональность. Это объясняется преобладанием равнин на материках. Отчетливо проявляется также высотная поясность. Особенно ярко выражена она в Южной Америке. Таким образом, в природе южных материков имеется много общего, что объясняется рядом причин: Общей историей развития земной коры Длительным временем совместного развития природы Сходным географическим положением