Общие особенности природы южных материков

Осо­бен­ность гео­гра­фи­че­ско­го по­ло­же­ния южных ма­те­ри­ков :ма­те­ри­ка – Ю. Аме­ри­ка, Аф­ри­ка и Ав­стра­лия – рас­по­ла­га­ют­ся близ эк­ва­то­ра, по­это­му там пре­об­ла­да­ют вы­со­кие тем­пе­ра­ту­ры весь год на боль­шей части тер­ри­то­рии. Боль­шая часть ма­те­ри­ков на­хо­дит­ся в суб­эк­ва­то­ри­аль­ном и тро­пи­че­ских по­я­сах.Ан­тарк­ти­да – един­ствен­ный ма­те­рик Земли, ко­то­рый рас­по­ла­га­ет­ся во­круг Юж­но­го по­лю­са, что обу­слов­ли­ва­ет су­ро­вость его при­ро­ды.По­сколь­ку южные ма­те­ри­ки ко­гда-то со­став­ля­ли целый ма­те­рик, они имеют сход­ные черты при­ро­ды.В ре­лье­фе всех ма­те­ри­ков вы­де­ля­ют­ся две глав­ные части – об­шир­ные рав­ни­ны и горы. Боль­шую часть кон­ти­нен­тов за­ни­ма­ют рав­ни­ны, рас­по­ло­жен­ные на плат­фор­мах. Раз­ные гор­ные си­сте­мы на­хо­дят­ся на окра­и­нах ма­те­ри­ков: Анды в Южной Аме­ри­ке – на за­па­де, Атлас в Аф­ри­ке – на се­ве­ро-за­па­де, Боль­шой Во­до­раз­дель­ный хре­бет в Ав­стра­лии – на во­сто­ке. Эти горы как бы коль­цом окру­жа­ют еди­ные в про­шлом рав­ни­ны Гондва­ны. В стро­е­нии рав­нин со­вре­мен­ных ма­те­ри­ков много об­ще­го. Боль­шая их часть об­ра­зо­ва­на на древ­них плат­фор­мах, ко­то­рые сло­же­ны в ос­но­ва­нии кри­стал­ли­че­ски­ми и ме­та­мор­фи­че­ски­ми по­ро­да­ми. С гео­ло­ги­че­ской ис­то­ри­ей, с со­ста­вом гор­ных пород и ре­лье­фом ма­те­ри­ков тесно свя­за­ны ме­сто­рож­де­ния по­лез­ных ис­ко­па­е­мых. Все южные ма­те­ри­ки бо­га­ты ими. В сход­ных гео­ло­ги­че­ских усло­ви­ях най­де­ны ме­сто­рож­де­ния нефти у за­пад­ных бе­ре­гов Аф­ри­ки и при­мер­но на тех же ши­ро­тах – у во­сточ­ных бе­ре­гов Южной Аме­ри­ки.Бла­го­да­ря сво­е­му гео­гра­фи­че­ско­му по­ло­же­нию в низ­ких ши­ро­тах Ю Аме­ри­ка, Аф­ри­ка и Ав­стра­лия раз­ме­ща­ют­ся пре­иму­ще­ствен­но в эк­ва­то­ри­аль­ном, суб­эк­ва­то­ри­аль­ном, суб­тро­пи­че­ском и тро­пи­че­ском по­я­сах .Здесь пре­об­ла­да­ют вы­со­кие тем­пе­ра­ту­ры. Что ка­са­ет­ся ко­ли­че­ства и ре­жи­ма осад­ков, то здесь име­ет­ся боль­шое раз­но­об­ра­зие. Осад­ки за­ви­сят от пре­об­ла­да­ю­щих воз­душ­ных масс, вер­ти­каль­но­го дви­же­ния воз­ду­ха, на­прав­ле­ния вет­ров и ре­лье­фа.Внут­рен­ние воды за­ви­сят от ре­лье­фа и кли­ма­та. Так, в Ан­тарк­ти­де реки от­сут­ству­ют из-за низ­ких тем­пе­ра­тур, а озера яв­ля­ют­ся ис­клю­че­ни­ем. Наи­бо­лее гу­стая реч­ная сеть и много озер в эк­ва­то­ри­аль­ном и суб­эк­ва­то­ри­аль­ном по­я­сах, где вы­па­да­ет много ат­мо­сфер­ных осад­ков. От ре­лье­фа за­ви­сят на­прав­ле­ние и те­че­ние рек. В связи с тем, что горы Южной Аме­ри­ки на­хо­дят­ся на за­па­де, а в Аф­ри­ке – на во­сто­ке, реки этих ма­те­ри­ков несут свои воды в ос­нов­ном в Ат­лан­ти­че­ский океан. Все три ма­те­ри­ка (Южная Аме­ри­ка, Аф­ри­ка и Ав­стра­лия) хо­ро­шо обес­пе­че­ны под­зем­ны­ми во­да­ми, ко­то­рые ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся как в сель­ском хо­зяй­стве, так и в про­мыш­лен­но­сти пу­стын­ных рай­о­нов.На тер­ри­то­рии южных ма­те­ри­ков име­ют­ся все при­род­ные зоны низ­ких широт и ан­тарк­ти­че­ско­го пояса .В раз­ме­ще­нии зон четко вы­ра­же­на ши­рот­ная зо­наль­ность. Это объ­яс­ня­ет­ся пре­об­ла­да­ни­ем рав­нин на ма­те­ри­ках. От­чет­ли­во про­яв­ля­ет­ся также вы­сот­ная по­яс­ность. Осо­бен­но ярко вы­ра­же­на она в Южной Аме­ри­ке. Таким об­ра­зом, в при­ро­де южных ма­те­ри­ков име­ет­ся много об­ще­го, что объ­яс­ня­ет­ся рядом при­чин: Общей ис­то­ри­ей раз­ви­тия зем­ной коры Дли­тель­ным вре­ме­нем сов­мест­но­го раз­ви­тия при­ро­ды Сход­ным гео­гра­фи­че­ским по­ло­же­ни­ем