Общие умения коммуникации это: * 1. умения, обеспечивающие адекватное восприятие письменной и устной информации, а также адекватное ее изложение; 2. умения, обеспечивающие п родуктивное сотрудничество и взаимодействие между различными участниками учебного процесса; 3. умения, позволяющие работать с текстами (устными и письменными) из разнообразных предметных областей.