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Общий знаменатель 9 и 75
Общий знаменатель 9 и 75
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9|3 3|3 1 75|3 25|5 5 |5 1 3*3*5*5=225 225/75=3 225/9=25 Ответ: Общий знаменатель 225
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