Общий месячный доход семьи Петровых складывается из зарплаты жены и зарплаты муж?? которая составляет 8 пятых зарплаты жены. Вычислите зарплату жены если общий доход семьи петровых месяц равен 46800 рублей?
Математика
Общий месячный доход семьи Петровых складывается из зарплаты жены и зарплаты муж?? которая составляет 8 пятых зарплаты жены. Вычислите зарплату жены если общий доход семьи петровых месяц равен 46800 рублей?
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9360 ответ. Мы делим 46800 на 5 и получаем.
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