Общий месячный доход семьи Петровых складывается из зарплаты жены и зарплаты муж?? которая составляет 8 пятых зарплаты жены. Вычислите зарплату жены если общий доход семьи петровых месяц равен 46800 рублей?

Математика

Общий месячный доход семьи Петровых складывается из зарплаты жены и зарплаты муж?? которая составляет 8 пятых зарплаты жены. Вычислите зарплату жены если общий доход семьи петровых месяц равен 46800 рублей?

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