Общность людей,которых обьядиняют самоназвоние,единый язык,особый образ жизни,обычаи:НАРОД ИЛИ ГОСУДАРСТВО ИЛИ ПЛЕМЯ,одно из них...
История
Общность людей,которых обьядиняют самоназвоние,единый язык,особый образ жизни,обычаи:НАРОД ИЛИ ГОСУДАРСТВО ИЛИ ПЛЕМЯ,одно из них...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
общность людей,которых обьядиняют самоназвоние,единый язык,особый образ жизни,обычаи :НАРОД
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