Общность людей,которых обьядиняют самоназвоние,единый язык,особый образ жизни,обычаи:НАРОД ИЛИ ГОСУДАРСТВО ИЛИ ПЛЕМЯ,одно из них...

История

Общность людей,которых обьядиняют самоназвоние,единый язык,особый образ жизни,обычаи:НАРОД ИЛИ ГОСУДАРСТВО ИЛИ ПЛЕМЯ,одно из них...

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