Общность людей,которых обьядиняют самоназвоние,единый язык,особый образ жизни,обычаи:НАРОД ИЛИ ГОСУДАРСТВО ИЛИ ПЛЕМЯ,одно из них...

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Общность людей,которых обьядиняют самоназвоние,единый язык,особый образ жизни,обычаи:НАРОД ИЛИ ГОСУДАРСТВО ИЛИ ПЛЕМЯ,одно из них...
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Гость:
общность людей,которых  обьядиняют самоназвоние,единый язык,особый образ жизни,обычаи :НАРОД 
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