Обстоятельства привели нас в те же места, откуда началось наше путешествие. синта??сический разбор ПЖ

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Обстоятельства привели нас в те же места, откуда началось наше путешествие. синта??сический разбор ПЖ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обстоятельство - подлежащее привели нас -сказуемое в,те ,же - предлог(кажется) место-обстоятельство  откуда -наречие началось-сказуемое  наше -определение ( не уверено) путешествие -подлежащее
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