Обведи номер правильного объяснения написания окончания в слове ладонь в словосочетании вода в ладони. 1) окончание -и это имя сущ. 3 склонения. Д.п. 2) это имя сущ.1 складывается. Д.п. 3) это имя сущ. 3 склонения. П.п.4) это и...
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Обведи номер правильного объяснения написания окончания в слове ладонь в словосочетании вода в ладони. 1) окончание -и это имя сущ. 3 склонения. Д.п. 2) это имя сущ.1 складывается. Д.п. 3) это имя сущ. 3 склонения. П.п.4) это имя сущ.1скл.П.п.
Ответ(ы):
Гость:
3)Имя существительное, 3 скл, П.п.
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