Обведи номер правильного объяснения написания окончания в слове ладонь в словосочетании вода в ладони. 1) окончание -и это имя сущ. 3 склонения. Д.п. 2) это имя сущ.1 складывается. Д.п. 3) это имя сущ. 3 склонения. П.п.4) это и...

Русский язык

Обведи номер правильного объяснения написания окончания в слове ладонь в словосочетании вода в ладони. 1) окончание -и это имя сущ. 3 склонения. Д.п. 2) это имя сущ.1 складывается. Д.п. 3) это имя сущ. 3 склонения. П.п.4) это имя сущ.1скл.П.п.

Автор: Гость