Обведи номер предложения, в котором есть глагол в форме настоящего времени, единственного числа, 3 лица 1) Город улыбается тебе цветами на клумбах. 2) Летом на юге звёзды сияют очень ярко. 3) Ты идёшь сегодня на сп...

Обведи номер предложения, в котором есть глагол в форме настоящего времени, единственного числа, 3 лица 1) Город улыбается тебе цветами на клумбах. 2) Летом на юге звёзды сияют очень ярко. 3) Ты идёшь сегодня на спектакль? 4) Рано утром вода в лужах замёрзла..