Обведи номер предложения, в котором есть глагол в форме настоящего времени, единс??венного числа, 3 лица. 1) Луч солнца упал на замерзшую лужицу. 2) Скоро появится на деревьях молодая листва. 3) Сердце замирает от чудесных з...
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Обведи номер предложения, в котором есть глагол в форме настоящего времени, единс??венного числа, 3 лица. 1) Луч солнца упал на замерзшую лужицу. 2) Скоро появится на деревьях молодая листва. 3) Сердце замирает от чудесных звуков песни. 4) Белые сугробы сверкают на ярком солнце.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) Сердце замирает(3л.,ед.число,наст.время) от чудесных звуков песни
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