Обведи номер ряда, в котором все слова родственные слова и среди них нет формы одного из слов.1) город, городской, города, городок 2) снег, снежный, снежок, снежная 3) ветер, ветрище, ветерок, ветреный 4) лис...

Обведи номер ряда, в котором все слова родственные слова и среди них нет формы одного из слов.1) город, городской, города, городок 2) снег, снежный, снежок, снежная 3) ветер, ветрище, ветерок, ветреный 4) лист, листок, листопад, листком х

Все слова родственные и нет формы одного и того же слова под номером 3. В остальных строчках я выделила жирным шрифтом формы одного и того же слова. 1) город, городской, города, городок (изменяется число, а не образуется родственное слово) 2) снег, снежный, снежок, снежная (изменяется род, а не образуется родственное слово) 3) ветер, ветрище, ветерок, ветреный 4) лист, листок, листопад, листком