Обведи номер ряда, в котором записаны только родственные слова и среди них нет формы одного из слов.1) смола, смолистый, смолкнуть, просмолить 2) с осна, сосновый, сосняк, сосенка 3) трава, отравить, травка, тра...

Обведи номер ряда, в котором записаны только родственные слова и среди них нет формы одного из слов.1) смола, смолистый, смолкнуть, просмолить 2) с осна, сосновый, сосняк, сосенка 3) трава, отравить, травка, травянистый 4) силач, сила, мощь, обессилеть