обведи номер ряда в который включены родственные слова и нет формы одного из слов:1)город, городской, города, городок. 2)снег, снежный, снежок, снежна я. 3)ветер, ветрище, ветерок,ветреный. 4)лист, листок, листопад , листком. за ранее спасибо!