Обведи номер словосочетания, в котором есть имя существительное 3-го склонения в единственном числе, в дательном падеже. 1) засыпать от усталости 2) повернуться к кроватке 3) подойти к сирени х 4) размы...

Обведи номер словосочетания, в котором есть имя существительное 3-го склонения в единственном числе, в дательном падеже. 1) засыпать от усталости 2) повернуться к кроватке 3) подойти к сирени х 4) размышлять о жизни Я ВЫБРАЛ 3 .ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ???