Обведите предметы,которым плотность воздуха помогает(чем больше,тем лучше),красн??м карандашом.Те предметы,которым плотность воздуха мешает (чем она меньше,тем лучше) обведи синим карандашом. Предметы: корабль, самолёт, ракета...

Обществознание

Обведите предметы,которым плотность воздуха помогает(чем больше,тем лучше),красн??м карандашом.Те предметы,которым плотность воздуха мешает (чем она меньше,тем лучше) обведи синим карандашом. Предметы: корабль, самолёт, ракета, парашют, свитер, надувной матрас, шарики, мяч. СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость