Обведите предметы,которым плотность воздуха помогает(чем больше,тем лучше),красн??м карандашом.Те предметы,которым плотность воздуха мешает (чем она меньше,тем лучше) обведи синим карандашом. Предметы: корабль, самолёт, ракета...
Обществознание
Обведите предметы,которым плотность воздуха помогает(чем больше,тем лучше),красн??м карандашом.Те предметы,которым плотность воздуха мешает (чем она меньше,тем лучше) обведи синим карандашом. Предметы: корабль, самолёт, ракета, парашют, свитер, надувной матрас, шарики, мяч. СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы):
Гость:
1:корабль,матрас,мяч, парашют 2:самолет, ракета, шарики ...свитер вообще не причем
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