Обведите тот признак который у детей совпадает -граждане одного государства или представители одной расы канада иавстралия
Окружающий мир
Обведите тот признак который у детей совпадает -граждане одного государства или представители одной расы канада иавстралия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представители одной расы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1.)Выпишите словосочетания с числительными,заменяя цифры словами.Числительные ка??ого разряда встретились в тексте?Определите грамматические значен...
Физика
В гидравлическом прессе площадь малого поршня 5 см2, а большого-500см2. Сила,действующая на малый поршень, равна 500Н. Чему равна сила, действующая...
Окружающий мир