Объясните почему в это время в Риме родилось такое знаменитое крылатое выражение как разделяй и влатствуй!?

рим сорил своих врагов и от этого они начевали воевать друг с другом и те государства которые расорил рим не могли прейти на помощь другим государствам так как они были очень злы на друг друга. они ослабевали. так рим захватили очень очень много государств

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Формула, которой руководствовался еще римский сенат. Выражает она принцип государственной власти, согласно которому лучший метод управления разноплеменным государством – разжигание национальной розни между народностями. Автор ее в точности неизвестен. Г. Гейне в письме из Парижа от 12 января 1842., не указывая источника, называет автором македонского царя Филиппа (359-336 гг. до н.э.). С латинского: Divide et impera |дивидэ эт импэра). Принято считать, что это был девиз внешней политики Древнего Рима, но никаких подтверждений на этот счет у древних авторов не найдено. Немецкий поэт Генрих Гейне (письмо из Парижа от 12 января 1842 г.) считал, что автор этого девиза — македонский царь (359—336 до н. э.) Филипп (382—336 до н. э.), отец Александра Македонского.