Обязательно ли произношение с в словах свет снег растяпа
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Обязательно ли произношение с в словах свет снег растяпа
Ответ(ы):
Гость:
Слово снег - обязательно, РАСТЯПА - необязательно( Можно произнести и раЗтяпа
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