"Объединить в группы слова, в которых есть одна и та же орфограмма в корне. Далёкий, лёгкий, радостный, скользкий, полезный, прыжки, честный, звёздный , крикливый"
"Объединить в группы слова, в которых есть одна и та же орфограмма в корне. Далёкий, лёгкий, радостный, скользкий, полезный, прыжки, честный, звёздный , крикливый"
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Радостный,честный,звездный-непроизносимая согласная. Далёкий,крикливый,полезный,прыжки-безударная гласная в корне. Легкий,скользкий-ударная гласная в корне.