Обьект который получает информацию
Разное
Обьект который получает информацию
Ответ(ы):
Гость:
это что то с компом связано.
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