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Объем бочки равен 540 л.Водой заполнено 85% этой бочки.Сколько литров воды в бочке?
Объем бочки равен 540 л.Водой заполнено 85% этой бочки.Сколько литров воды в бочке?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
540*0,85=459л воды в бочке
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