Объем фигуры состоящей из одинаковых кубиков равен 875 кубических сантиметров. Найди площадь поверхности этой фигуры. ПОДСКАЗКА: учти, что не все грани кубика видимы и образую т поверхность фигуры.

Разное

Объем фигуры состоящей из одинаковых кубиков равен 875 кубических сантиметров. Найди площадь поверхности этой фигуры. ПОДСКАЗКА: учти, что не все грани кубика видимы и образую т поверхность фигуры.

Автор: Гость