Объём прямоугольного параллелепипеда , в основании которого лежит квадрат, равен 16 см. У второго прямоугольного параллелепипеда , в основании которого тоже лежит квадрат , вы сота в четыре раза меньше , а ребро основ...

Объём прямоугольного параллелепипеда , в основании которого лежит квадрат, равен 16 см. У второго прямоугольного параллелепипеда , в основании которого тоже лежит квадрат , вы сота в четыре раза меньше , а ребро основания в 2 раза больше, чем у первого. Найти объём второго прямоугольного параллелепипеда.