Объём прямоугольного параллелепипеда , в основании которого лежит квадрат, равен 16 см. У второго прямоугольного параллелепипеда , в основании которого тоже лежит квадрат , вы сота в четыре раза меньше , а ребро основ...
Объём прямоугольного параллелепипеда , в основании которого лежит квадрат, равен 16 см. У второго прямоугольного параллелепипеда , в основании которого тоже лежит квадрат , вы сота в четыре раза меньше , а ребро основания в 2 раза больше, чем у первого. Найти объём второго прямоугольного параллелепипеда.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1(параллел.) V=a^2(так как квадрат)c(высота) =16 2(параллел.) V=(2а)^2 умножить на c4=4a^2 умножить на с4 =а^2 умножить на с ( в случае как и с первым, значит будет одинаковый объём) =16