Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Обьясни понятия.Ветеран-... Проскрипции-... Вольноотпущенник-...
Обьясни понятия.Ветеран-... Проскрипции-... Вольноотпущенник-...
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ветеран-человек вернувшийся с войны
Похожие вопросы
Дополните утверждение.Самый большой по площади материк __________ больше самого маленького по площади материка _____________ на __________млн км в ...
сочинение на тему соревнования на школьном стадионе
Прочитайте выразительно данный текст.Озаглавьте его.Определите стиль и тип речи.Спишите вставляя пропущенные буквы,заменяя цифры словами и обознача...
В каких предложениях ты можешь определить главные члены предложения? Подчеркни их и укажи, какими частями речи они выражены.Музей космонавтики нео...
В двух бочках 725 литров бензина.Когда из первой бочки взяли 1/3 а из второй бочки 2/7 бензина то в обеих бочках бензина стало поровну.Сколько литр...
СОСТАВИТЬ РАССКАЗ ПО СЛОВАМ. НА РИСУНКЕ, ТАЕТ,СНЕГ,ГОЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ,ПО ДОРОГЕ,ЛОШАДКА,НА БЕРЕЗЕ,НА ИЗГОРОДИ, ГРАЧИ,КРИЧАТ,СТРОЯТ,ХЛОПОЧУТ,ВДАЛИ,РАДЫ В...
Какая из перечисленных операций не используется в химической лаборатории для разделения и очистки веществ?1)Перекристаллизация 2)Перегонка 3)Во...
Какие значения есть у слов названий?В каких частях слова они скрыты?
Составьте молекулярные формулы алканов, в молекулах которых содержатся: а) 7 атомов углерода; б) 9 атомов углерода; в) 22 атома водорода. Образуйте...
Нужен цитатный план рассказа "Васюткино озеро". Не менее 10 цитат.
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск