Обьясни понятия.Ветеран-... Проскрипции-... Вольноотпущенник-...

Обьясни понятия.Ветеран-... Проскрипции-... Вольноотпущенник-...

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ветеран-человек вернувшийся с войны
Похожие вопросы