объясни связь экономической специализации отдельных стран с внешней торговлей

Внешняя торговля между странами осуществляются и развиваются на основе международного разделения труда, сущность которого состоит в специализации стран на производстве определённых видов товаров, для изготовления которых в стране имеются более дешёвые факторы производства и предпочтительные условия в сравнении с другими странами. При такой специализации потребности стран удовлетворяются собственным производством, а также посредством международной торговли.