Объясни выражение "журавль,как несолоно похлебал,ушел домой"

Объясни выражение "журавль,как несолоно похлебал,ушел домой"

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Журавль Ни с чем ушел домой
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