Объясни значение выделенных слов и оборотов в отрывке из старинной русской песни. В каком слове ударение не соответствует современной норме? Запиши это слово с современным нор мативным ударением. (Выделенные жирным...
Разное
Объясни значение выделенных слов и оборотов в отрывке из старинной русской песни. В каком слове ударение не соответствует современной норме? Запиши это слово с современным нор мативным ударением. (Выделенные жирным шрифтом слова в отрывке: воспрянул ото сна, зря, чёлны). Ермак ВОСПРЯНУЛ ОТО СНА И, гибель ЗРЯ, стремится в волны. Душа отвагою полна, Но далеко от моря чёлны.
Ответ(ы):
Гость:
Воспрянул ото сна - проснулся/отошёл ото сна/пробудился Зря - видя/узрев/наблюдая Чёлны - лодки
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