Обьясните, чем обусловлена географическая зональность природы земли ?

Географическая зональность природы нашей планеты в основном обусловлена планетарно-космическими причинами: это и форма нашей планеты, и положение её относительно Солнца. За счет формы и положения Земли идёт неравномерное распределение солнечной радиации по нашей планете и как следствие неравномерное распределение тепла и влаги по поверхности Земли. В горных районах играет роль высотность.